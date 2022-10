No passi un dia més sense que comentem el cas del fals xef que ha aparegut al ‘Joc de cartes’ (TV-3). Estava el gurmet i gormand Marc Ribas presentant-nos els quatre participants que aspiraven a millor xef jove del Vallès Occidental, quan va començar a adonar-se’n que un, com a xef, era més fals que un duro sevillà. I la resta de concursants també se’n van adonar.

Es tracta del jove Sergi Cobaleda, que es va presentar com a xef i cap de cuina del restaurant Masia Can Sidro de Palau-Solità. «Mira, se t’han cremat els jalapeños», li deia a un dels companys concursants, i resulta que era sucre cremat, no jalapeños. «Aquest ajoblanco té molt gust d’all, massa», advertia amb cara de desgrat, i Marc Ribas li va preguntar: «¿Tu saps com es fa l’ajoblanco?». I no, no ho sabia.

Tampoc sabia què és la llet de tigre en gastronomia –la salsa d’un bon cebiche– i, a més, va estar a punt d’enviar a l’hospital un altre dels concursants, al·lèrgic a la llet i la proteïna de la vedella, a qui va servir una salsa feta amb medul·la de vaca i li van haver de donar un carregament d’antihistamínics ràpidament per evitar que es desmaiés allà mateix. O sigui que tothom va anar adonant-se’n que el Sergi era un frau com a xef, i fins i tot el mateix Marc Ribas s’hi va haver d’encarar i dir-li: «¡Ens has enganyat! ¡Tu no ets cuiner!».

Però el programa va seguir i el millor va arribar 48 hores després, quan al ‘Tot és mou’ van entrevistar el Sergi. ¡Ah! Va ser molt il·lustratiu. «No li veig cap problema haver anat al programa sense ser xef. Només es tracta d’un ‘reality show’. ¿Algú recorda qui va guanyar l’edició anterior? Ningú. En canvi, amb el que he fet tothom parla de mi i del restaurant que represento». Efectivament. El Sergi com a xef serà una bírria, però coneix el funcionament de la tele, i com treure-li partit perfectament.

No sé com li haurà provat a Marc Ribas, que és un cuiner seriós, que un xef fraudulent intenti prendre-li el pèl. I a sobre que el programa segueixi amb aquest concursant fals, tota l’estona, tranquil·lament. Però és clar, ¿qui expulsa un impostor que aconsegueix per a ‘Joc de cartes’ un colossal 23,5% de quota de pantalla i i més de 470.000 espectadors? Gran lliçó del que és la tele: com més trampa, més èxit.