Aquesta tarda s’han anunciat els guanyadors dels premis Ondas 2022, guardons que concedeix anualment Prisa a través de Ràdio Barcelona de la cadena SER. En la categoria de ràdio, el programa ‘El món a Rac1’ ha sigut distingit com el millor programa i Carles Francino s’ha emportat el guardó per la seva trajectòria. L’Ondas al «fenomen musical de l’any» ha sigut per a Dani Fernández.

Llista de guanyadors en ràdio Millor programa de ràdio: ‘El món a Rac1’ (Rac1). Trajectòria o millor tasca professional: Carles Francino. Millor idea radiofònica: ‘Mirando al espacio’ de Sergio Mena (cadena SER). Millor programació especial: Cobertura de la guerra d’Ucraïna a RNE, encarnada en la figura del periodista i enviat especial, Fran Sevilla. Millor pòdcast o programa d’emissió digital: ‘Misterio en La Moraleja’ (Spotify). Millor programa de ràdio de proximitat: Especial ‘Cárceles vascas’ del programa ‘Boulevard’ (Radio Euskadi). Menció especial a ‘La desbandá’ (Onda Color). Millor campanya de ràdio: ‘Tiempos aún más confusos’ de l’agència David Madrid per a Burger King. Millor agència de ràdio: Mono Madrid. Llista de guanyadors en música A la trajectòria: Luz Casal. Fenomen musical de l’any: Dani Fernández. Millor espectacle, gira o festival: Concert de clausura de la gira ‘La creu del mapa 2022’ de Manuel Carrasco. (En elaboració)