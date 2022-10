La plataforma Disney+ oferirà a tot el món les noves temporades de la sèrie britànica Doctor Who a finals del 2023 després d’un acord amb la BBC. Els gegants de l’entreteniment han revelat que la «nova era» de Doctor Who, que té el seu logo propi, començarà el novembre de l’any que ve, coincidint amb el 60è aniversari de la mítica sèrie de ciència ficció. La temporada que ve, que la BBC portarà al Regne Unit i Irlanda i la plataforma Disney+ a tot el món, hi haurà tres episodis especials en què el catorzè doctor, David Tennant, passarà el relleu l’actor ruandès-escocès Ncuti Gatwa (Sex Education), el protagonista de les futures entregues de la sèrie.