HBO Max es queda amb la segona temporada de «The Head»

Amb un repartiment que reuneix fins a una desena de nacionalitats diferents i avalada per la crítica als més de 90 països on s’ha emès la primera temporada, la sèrie The Head desembarcarà ara a HBO Max, amb l’estrena en exclusiva i en format marató, de la seva segona temporada el pròxim 22 de desembre. La plataforma emetrà, com a aperitiu, el primer lliurament de la sèrie ambientada a l’Antàrtida demà dimarts a la nit.

La trama de la segona temporada de The Head se situa a l’Alexandria, un vaixell científic que acull al seu interior un gran laboratori, on Arthur Wilde, el personatge interpretat per John Lynch (El Terror, La Caza), duu a terme una missió clau de la lluita contra el canvi climàtic i la garantia de la supervivència al planeta. Amb aquesta premissa, la ficció ha multiplicat l’extensió dels seus escenaris. Les seqüències exteriors de l’Alexandria han estat filmades durant tres setmanes a un vaixell de càrrega real, de 150 metres d’eslora, localitzat al port de Tenerife i els seus voltants. També amb nombroses seqüències aèries rodades amb l’ús de drons al llarg del recorregut marítim que separa Cadis de Tenerife. L’interior del vaixell s’ha construït a Madrid, a un plató de 1.200 metres quadrats, on s’han reproduït diferents estances, sobretot, el laboratori on treballa Wilde, a escala real i dotat d’una ambientació que inclou una peixera de 280 cm de diàmetre. Pel que fa al repartiment, a més de John Lynch, torna a la sèrie Katharine O’Donnelly (María, reina de Escocia), com la doctora Maggie Mitchel. Tots dos són el fil conductor narratiu entre les dues temporades de la sèrie. The Head suma enguany 20 nous actors que donen vida als nous personatges, entre els quals Hovik Keuchkerian (Antidisturbios), Moe Dunford (Texas Chainsaw Massacre), Enrique Arce (La casa de papel), Josefin Neldén (El restaurante), Olivia Morris (Hotel Portofino) o Thierry Godard (Oussekine).