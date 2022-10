This England, un drama de Sky Original coescrit i dirigit per Michael Winterbottom (El viajero, 24-Hour Party People) i protagonitzat pel guanyador del premi BAFTA i de l’Oscar Kenneth Branagh (Dunkerque), desembarca avui dilluns a Movistar Plus+. La sèrie de sis episodis, produïda per Revolution Films, es basa en els tumultuosos primers mesos de Boris Johnson com a Primer Ministre del Regne Unit i segueix l’impacte que va suposar a la Gran Bretanya la primera onada del coronavirus. Aquest drama submergeix els espectadors als passadissos del poder, mentre Johnson (Branagh) lidia amb el Covid-19, el Brexit i una vida personal i política assolada per la controvèrsia.