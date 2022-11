No aconsegueixen Rociíto Carrasco, ni Telecinco, grans índexs d’audiència amb el seu programa-ventilador llançant pus contra tota la família. Fa no sé quants capítols que dura aquest culebró, i no es compleixen les expectatives. Per això la cadena, perquè la ‘vendetta’ tingui èxit, munta vistoses escenografies.

L’última ha sigut utilitzar una gran foto del ‘tito’ Amador, el germà de la difunta Rocío Jurado, i projectar-la al terra del plató a tall d’alfombra o estora, perquè Rociíto la trepitgi com si fos una burilla. ¡Ah! Ha sigut un moment televisiu breu, però molt efectista. Amb la punxeguda punta de la sabata Rociíto anava trepitjant el rostre del seu oncle projectat al terra del plató. I amb els afilats talons rematava la feina, clavant-l’hi a l’entrecella com qui acaba esclafant un escarabat que de sobte hagi aparegut a la cuina.

I el programa posava en aquest just instant, per la megafonia, aquells tremends versos que la gran Rocío cantava a ‘Déjala correr’: «‘El fuego en tus heridas / no sirvió para cerrarlas / Por dentro siguen vivas / y te queman y no curan / y te amargan’». ¡Ah! Aquests cops, construïts televisivament així, estan destinats a fomentar el que segurament mai es va imaginar Rocío Jurado que serien capaços de fer: impulsar l’odi entre els membres de la seva pròpia família. Ben mirat, que els arquitectes del ‘mètode telecinque’ estiguin contrariats perquè el pus del culebró Rociíto no acaba de funcionar, ben mirat, repeteixo, és un alleujament.

EL CRIM PERFECTE.– El programa ‘Ilustres ignorantes’, el més longeu de #0 M+, l’espai que ha aguantat amb excel·lent salut les escabetxades que últimament han succeït en aquesta plataforma, va abordar l’altre dia l’etern tema del crim perfecte. ¡Ah! La possibilitat que pugui realitzar-se el crim perfecte és tan inquietant com atractiva. Les tres ‘C’ del programa (Coronas, Cansado, Colubi) anaven donant voltes a l’assumpte, però no acabaven d’arribar enlloc. Va ser un convidat, el cineasta i escriptor Rodrigo Cortés, qui va tenir de sobte un rapte de lluminosa genialitat i va dir: «El crim perfecte és executar-lo amb tal mestria que en lloc d’agafar-te a tu agafin i condemnin com a assassí aquesta persona que odies de tota la vida». ¡Ahh! Espero que aquest programa no l’hagin vist els constructors del ‘culebró Rociíto’.