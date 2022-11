La pressió i l’estrès que la televisió i la fama poden generar va estar a punt de provocar la retirada de Jordi Cruz dels focus. Així ho revela el mateix cuiner i jurat de ‘Masterchef’ en una entrevista concedida per a la revista Lecturas: «He estat al límit perquè el cos de vegades no dona per a més».

«He estat així tres o quatre anys, amb una ansietat que ja es va passant», va afirmar en aquesta entrevista, que està a punt de complir 10 anys com a jurat de les diverses versions de ‘Masterchef’. A més d’aquesta afirmació, Cruz també va respondre a si es posa nerviós al ser el centre de les dones, i li va donar part de la culpa a la petita pantalla: «A mi les noies pel carrer no m’anaven dient: ¡Guapo! Però és que la tele té un component que et fa ser més mono del que ets». Deixant a part aquest tema, el cert és que Jordi Cruz ha aconseguit amb ‘Masterchef’ bastant reconeixement al món de la televisió. A més d’aconseguir importants dades d’audiència per a TVE, el format d’entreteniment ha aconseguit dos Premis Ondas, diversos premis Iris i el Premi Nacional de Gastronomia el 2014, entre molts altres guardons.