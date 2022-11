‘La ruleta de la suerte’, malgrat que es graven amb molta antelació (de fet es produeixen diversos programes al dia per amortitzar l’esforç) l’arxiu no era infinit i Atresmedia va haver de començar a repetir programes ja emesos. No en va s’ha de tenir en compte que aquest tipus de programes exigeixen moure molta gent (entre tècnics, guionistes, públic, treballadors i concursants), i això fa que sigui impossible fer-ho si es volen respectar les mesures d’aïllament imposades pel decret de l’estat d’alarma impulsat per lluitar contra la propagació del coronavirus.

És per això que Antena 3 va rescatar a la seva web alguns dels millors moments dels últims anys de ‘La ruleta de la suerte’. Entre ells, un que va posar contra les cordes tres concursants. Preguntaven per una cançó de Siniestro total i ja tenien gairebé tot el plafó resolt, només hi faltava una lletra. Deia alguna cosa com «tengo, tengo, tengo, tengo y tú no tienes nada». Tot i això, els concursants deien una vegada rere l’altra només tres vegades «tengo», per la qual cosa el plafó no es donava per vàlid.

El mateix presentador del concurs, el model Jorge Fernández, es va quedar sorprès del que estava passant. No s’ho creia i no tenia cap manera de donar una pista als concursants. «Només heu de llegir el que hi posa», els demanava. Però no n’eren capaços. Obcecats tota l’estona en una mateixa resposta. Finalment tot es va poder solucionar i es va quedar en una anècdota més a recordar.

Amb tot, hi ha un dels seus treballadors que no sembla causar gaire simpatia. De fet, les xarxes han protagonitzat un change.org perquè facin fora el cantant de La Ruleta de la Suerte, Joaquín Padilla.