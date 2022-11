Iñaki Gabilondo s’ha reunit (M+, #0) amb una colla de criatures pensadores, emergents totes en la seva condició intel·lectual, i els ha preguntat què és Espanya. ¡Ahh! És una pregunta interessant.

El 1920 Ramón María del Valle-Inclán va publicar en fascicles la seva obra de teatre ‘Luces de bohemia’, i en una de les seves escenes un poeta cec anomenat Max Estrella defineix Espanya com «la deformació grotesca de la civilització europea». Anys després, l’anomenat Movimiento Nacional franquista, copiant un article fundacional de la Falange Española, va contraatacar assegurant que Espanya era «una unitat de destí en la universalitat». Des d’aleshores la pregunta continua vigent. Encara no s’ha trobat una resposta.

Gabilondo va preguntar a Isabel Coixet, i la cineasta va dir: «Espanya és una vànova de ‘patchwork’», o sigui, per ella Espanya és un edredó fet de pedaços recosits. Per al catedràtic Juan José Álvarez Rubio, Espanya és indefinible, perquè no es pot explicar el que és invertebrat, és a dir, vigència absoluta d’Ortega y Gasset i la seva ‘España invertebrada’ de 1921. Per a la controvertida i sempre polèmica Cayetana Álvarez de Toledo, Espanya és «una voluntat, obstinada, de viure junts els diferents», la qual cosa no és una definició, sinó un desig, una il·lusió que no hi ha manera que es compleixi. Sense ser una resposta que defineixi Espanya, l’apunt del filòleg i escriptor Jordi Amat m’ha semblat d’una ressaltable exactitud: «Tota la iconografia de l’espanyolitat el franquisme l’ha transformat en putrefacta». En efecte, tampoc respon a la pregunta ¿què és Espanya?, però explica, per exemple, l’ús i abús de la bandera com a símbol. El franquisme i el postfranquisme la tenen aferrada com a seva, en exclusiva.

El més interessant d’aquest exercici d’Iñaki Gabilondo és que després de molt preguntar, no ha trobat resposta a la seva pregunta. És un resultat meditable. I observant, de sobte, un turó on encara hi ha palplantat el toro d’Osborne, Gabilondo ens deia: «Aquest és l’únic país del món amb un nom que s’esmenta amb dificultat. Alguns fan fintes lingüístiques obliqües i diuen ‘aquest país’. I d’altres criden ‘¡Espanya!’ i sembla que llancen una pedra». ¡Ah! Què ben portat això de dir Espanya com si fos una pedrada. És així. Per això s’hauria de prohibir, per llei, utilitzar el nom del país per agredir.