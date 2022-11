La plataforma HBO Max ha anunciat la data d’estrena de The last of us. La sèrie basada en el popular videojoc veurà la llum el pròxim 16 de gener, per la qual cosa ja ha començat el compte enrere per a aquest esperadíssim debut sobre el qual s’han dipositat moltes esperances. La primera temporada de la ficció està composta per nou episodis que protagonitzen els actors Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Wood , Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson i Troy Baker.