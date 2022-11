Es compleixen 20 anys de la catàstrofe i vergonya del ‘Prestige’. Gonzo (‘Salvados’, La Sexta) ens ha refrescat la memòria amb un especial, un demolidor documental, en el qual ha radiografiat no només la catàstrofe, sinó les desbaratades actuacions que van protagonitzar els que oficialment havien de posar-se en acció, les ‘autoritats de l’època’, per entendre’ns.

I el resum l’ha sintetitzat perfectament el periodista Gonzalo Cortizo, a qui li va ser concedit un Premi Ondas per la seva valenta tasca informativa sobre el ‘Prestige’. Cortizo deia, com a resum: «L’únic afany dels dirigents va ser treure’s el problema de sobre». Efectivament. La marea negra estava contaminant i arrasant 800 quilòmetres de la costa de Galícia i l’activitat que van desplegar els dirigents d’aquell PP del 2002 va ser una meravella. Fraga i Cascos se’n van anar de cacera pels vedats dels seus amics. El ministre Trillo volia bombardejar el barco amb avions F-18 i així aconseguir, segons ell, cremar el petroli. Va ser una idea que va causar vergonya general entre els entesos: «Aquest ministre no sap que el petroli pesant no té volàtils, i no crema».

Un altre ministre, Arias Cañete, es col·locava davant les càmeres propalant que les autoritats estaven solucionant ràpidament l’assumpte i que no hi havia perill de marea negra ni res semblant. Rajoy estava entretingut fent exercicis de física recreativa amb els seus ‘fils de plastilina’. I Aznar, amagat a la Moncloa, va decidir viatjar a Galícia però només fins a un mes després que hagués començat aquella negra apocalipsi.

Des d’un punt de vista televisiu ha sigut valent el que Gonzalo Cortizo, i un altre acreditat periodista, Xosé Manuel Pereiro, van explicar del paper que va jugar TVE, i alguna de les seves estrelletes, manipulant informació per minimitzar la realitat. Pereiro i Cortizo ens deien: «Era com estar en una casa amb un televisor i una finestra. Per la tele t’ensenyaven una platja neta, per la finestra la platja era un desastre [...] La gent de TVE va tenir problemes. El mateix Urdaci va anar a fer un directe a Muxía i li van dir de tot [...] ¡I després, resulta que tots aquells van ser ascendits, no només la redactora Letizia Ortiz!». ¡Ah! Aquesta menció a la Letizia Ortiz de l’època que treballava a TVE a les ordres d’Urdaci –i que també va estar informant a Galícia– ha sigut un valerós atreviment televisiu.