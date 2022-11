The Sandman ha aconseguit el vistiplau per a una segona temporada a Netflix, segons ha revelat el portal Deadline. La producció de Neil Gaiman va estrenar la primera temporada el passat 5 d’agost. Un pressupost de 15 milions per episodi que fa replantejar-se les coses al gegant de l’streaming. The Sandman arribava com una de les sèries més ambicioses de la plataforma. La ficció va liderar el consum de la plataforma durant les tres primeres setmanes, i va reunir 393 milions d’hores vistes en set setmanes, cosa que va portar el seu creador Neil Gaiman a demanar en xarxes socials que el públic veiés la sèrie com més aviat millor i sense deixar-la a mitges.