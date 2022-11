«The Crown» torna a Netflix després de la mort d’Elisabet II

Després de Claire Foy i Olivia Colman, li toca el torn de cenyir-se la corona reial anglesa a la prestigiosa actriu Imelda Staunton, que es mimetitza amb la reina Elisabet II en la maduresa en la cinquena temporada de The Crown, que arriba avui dimecres a Netflix, dos mesos després de la mort de la monarca.

«Va ser molt trist, terriblement trist quan ens van donar la notícia al set. Com sabeu, la producció es va parar per uns dies i vam tornar a rodar l’endemà del funeral (la sisena temporada), i va ser molt estrany, la veritat, perquè estàvem molt afectats (…). Però el xou havia de continuar i ara crec que aquesta temporada i la següent l’espectador la veurà amb altres ulls a causa de la seva mort», afirma l’actriu.

Així mateix, assegura que, encara que és una «responsabilitat» encarnar una persona tan icònica com era la monarca anglesa, per interpretar el paper es va haver de «treure aquest pes de sobre i pensar que en el fons era una dona normal». «Era una dona que durant 70 anys va fer magníficament la seva feina. Era molt religiosa i tenia molta força. Totes aquestes característiques han estat molt interessants d’investigar i he gaudit molt ficant-me a la pell perquè crec que era un ésser humà molt bo», confessa.

La cinquena temporada transportarà l’espectador als anys 90, una dècada explosiva per a la família reial britànica a causa dels divorcis de la princesa Anna amb Mark Phillips, del príncep Andreu amb Sarah Ferguson i la relació a tres bandes entre el príncep Carles, la princesa Diana i Camila, que va derivar a la separació dels dos primers. Sumat a l’incendi del castell de Windsor, aquest període passa a conèixer-se com l’annus horribilis per a la família reial. «Aquesta època a la vida de la família reial va ser molt tumultuosa i els guionistes no van defugir cap tema difícil», assenyala Jonathan Pryce, encarregat d’interpretar Felip d’Edimburg les dues últimes temporades.