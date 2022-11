Les sèries de temàtica adolescent estan de moda a les plataformes de continguts audiovisuals. Després de l’èxit d’Elite (que estrena en breu la sisena temporada a Netflix) i d’El internado: Las Cumbres, Alma i Cómo mandarlo todo a la mierda, Amazon Prime Video ja està preparant una nova ficció de aquest tall que promet ser una altra bomba juvenil. Es tracta de Romancero, que s’emmarca dins del gènere de terror i explica la història de Cornelia i Jordán, una jove parella que, per diferents circumstàncies, decideixen canviar de vida i emprendre una fugida que es narrarà al llarg de tota la temporada. Els personatges protagonistes estan interpretats pels joves Sasha Cócola i Elena Matic.

Romancero, produïda per The Mediapro Studio, iniciarà la setmana vinent un rodatge que desenvoluparà entre Almeria i Madrid durant diverses setmanes. Prime Video encara no ha determinat la data exacta en què llançarà aquesta nova sèrie, si bé no s’espera fins, almenys, finals del pròxim 2023.