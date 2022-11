L'octubre de 2013, una noia es va presentar a una comissaria dels Mossos per denunciar la desaparició de la seva mare a Girona: Montse Méndez, de 40 anys. Mesos més tard, Dave Verbist va ser detingut per l'assassinat d'una ciutadana belga a Madrid, i va confessar haver assassinat i esquarterat a una altra dona a Girona.

Crims, el programa de Carles Porta que intenta "posar llum a la foscor" als casos més foscos de Catalunya, torna aquest dilluns a TV3 amb el cas de la desaparició a Girona de Montse Méndez i com, es va acabar resolent. Es tracta d'un doble episodi, que finalitzarà la setmana següent.

El programa de "true crime" torna a la graella amb el "novembre negre", on analitzarà un altre cas amb doble episodi a més del de Girona: el cas Febamar, on el propietari d’un concessionari de cotxes d’Alcanar és atacat un vespre de l’any 2008 a casa seva amb la dona. El matrimoni és torturat fins a la mort i l’interior de l’habitatge apareix molt remogut. Al pati, hi falta un vehicle.

"Crims" és la sèrie de true crime, dirigida pel periodista Carles Porta, que tracta casos reals que han passat a Catalunya. En anteriors temporades, s'han explicat amb tota mena de detalls casos de molta actualitat, com el crim de la Guàrdia Urbana, i de molta repercussió social, com la descoberta de la identitat de la noia de Portbou.