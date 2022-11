El cèlebre concurs Atrapa un millón torna a Antena 3. Per celebrar els 10 anys que compleix l’arribada del format a Espanya, s’emetran una sèrie d’especials que la cadena del grup Atresmedia ja ha començat a promocionar. Presentats per Manel Fuentes, els nous programes estan produïts per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Gestmusic (Banijay Iberia). Ja han arrencat el seu enregistrament i arribarà properament a la franja del prime time Antena 3. De nou, parelles de concursants intentaran fer-se amb el màxim pot possible superant una sèrie de preguntes apostant els diners en les ja mítiques trapes del programa.