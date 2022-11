«Zootrópolis» torna a Disney + amb una nova sèrie de curts

Després de l’èxit que va tenir la pel·lícula d’animació Zootrópolis (2016), els seus seguidors poden tornar a la metròpoli de mamífers favorita amb Zootrópolis +, una sèrie de sis curts que aprofundeix en les vides de diversos dels personatges més intrigants alhora que divertits de la cinta i que des d’ahir es pot trobar al catàleg de la plataforma Disney +.

Alguns d’aquests personatges que l’equip de la pel·lícula, encapçalat pels directors Josie Trinidad i Trent Correy i pel productor Nathan Curtis, han decidit recuperar per a la sèrie són Fru Fru, la musaranya àrtica; l’agent Clawhauser del ZPD, un guepard devorador de donuts; o Flash, el mandrós que és una autèntica caixa de sorpreses.

Trinidad confessa que l’elecció d’aquests personatges es va basar que «eren grans protagonistes». «Quan vam acabar la pel·lícula vam veure com era de sorprenent aquest món, perquè hi havia una gran quantitat de material que volies explorar. I també ens vam adonar que darrere de cada personatge hi havia més història que la gent voldria saber», destaca. Per la seva banda, el productor Nathan Curtis manifesta que un dels reptes a què va haver de fer front va ser treballar a distància i telemàticament, per la pandèmia, o bé després en petits grups, cosa que «dificultava certes tasques».