Disney+ treballa en una nova sèrie sobre «Indiana Jones»

Indiana Jones 5 té previst la seva estrena per al 30 de juny del 2023, però aquesta no serà l’última aventura que hi puguem veure. Segons Variety, es confirma que Disney i Lucasfilm estan treballant en una nova sèrie sobre l’arqueòleg i aventurer. Per això, els fanàtics han començat a especular que aquesta producció per a Disney+ podria ser una història sobre l’origen del protagonista i les seves primeres travesses fins a convertir-se en el llegendari Henry Jones Jr (Harrison Ford) o, d’altra banda , una seqüela de la propera cinquena entrega que podria estar carregada de sorpreses.

Així mateix, es coneix que la cinquena pel·lícula de la franquícia significarà el comiat d’aquest mític personatge i Harrison Ford. És per aquest motiu que The Mouse House i Lucasfilm han estat plantejant específicament la possibilitat dur a terme una sèrie ambientada al món de l’arqueòleg rodamón. La productora actualment busca un guionista per assumir el projecte, de manera que no hi ha detalls disponibles de la trama. El moviment per desenvolupar la producció d’Indiana Jones s’ha produït quan Harrison Ford ha anunciat que ha acabat d’interpretar el personatge. A més, Variety afirma que «Disney actualment està explorant una sèrie d’opcions per mantenir la franquícia». El silenci de Lucasfilm La productora de George Lucas prefereix no mullar-se encara sobre l’estat de la producció perquè no és el primer intent de crear una sèrie sobre el mític aventurer. Las aventuras del joven Indiana Jones es va emetre durant dues temporades a la cadena ABC, del 1992 al 1993. I encara que els fanàtics la recorden amb afecte, els productors esperen un resultat millor que el d’aquell moment. En aquesta sèrie el programa es va centrar principalment en els primers anys del personatge, amb Sean Patrick Flanery i Corey Carrier interpretant-ho en diferents moments de la seva vida.