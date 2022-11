En el món de la política no hi ha com tenir alguna tele el teu servei. ¡Ah! Una tele amiga, manejant les càmeres i llançant consignes, pot transformar virtualment la realitat i potser aconseguir que als televidents els sembli una altra cosa diferent. Aquí a Catalunya coneixem bé aquest assumpte.

Em refereixo avui a com ha tractat la tele pública de Madrid, Telemadrid, la multitudinària manifestació de la sanitat, diumenge, pels carrers de Madrid. D’entrada en el seu ‘Telenoticias’ del vespre de diumenge no ens van oferir com a primera notícia del dia la manifestació que va omplir els seus carrers i avingudes, que hagués sigut el que tocava. Per a ells la primera notícia va ser anunciar-nos que «en tot just tres hores i mitja ¡comença la vaga indefinida de transportistes! ¡I demà està prevista una concentració a Atocha denunciant que les mesures aprovades pel Govern no s’han complert!». ¡Ah! Periodísticament parlant és nou donar com a notícia principal del dia una cosa que encara no ha ocorregut. Més que informar semblava que el que pretenien era fer un ‘agitprop’, una crida, perquè la protesta contra el Govern Sánchez fos un èxit absolut. Lamentablement per a ells l’aturada indefinida s’ha desconvocat. És el que té donar com a notícia el que no ha passat.

La segona primícia d’aquest ‘Telenoticias’ del vespre de diumenge va ser la manifestació, aquesta vegada sí. I la van donar així: «L’esquerra ha pres els carrers de Madrid a sis mesos de les eleccions autonòmiques [...] És una manifestació encoratjada només pels partits d’esquerra». O sigui, inculcava Telemadrid a la seva audiència que els centenars de milers de manifestants –infermers, metges, camillers, zeladors, auxiliars...– tots, absolutament tots, eren rojos perduts. És a dir, la massiva protesta, més que sanitària, era una confabulació de polítics esquerrans. Afegint a continuació un reportatge –que semblava un espot–, sobre com de bons que són els vehicles medicalitzats madrilenys, i els serveis d’urgència Summa, i en general, el molt perfecta que és tota la sanitat de Madrid.

¡Ah! Notable esforç el d’aquesta cadena. Desviant l’atenció de l’audiència cap a una confabulació esquerrana, i silenciant l’origen i motius de la protesta sanitària, aspiraven –¡quina ingenuïtat!– que la senyora Ayuso quedés com una víctima.