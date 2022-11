El programa Joc de cartes desembarca aquesta nit (22.05 h, TV3) novament a terres gironines amb l’objectiu de trobar la millor restauradora de les quatre participants. Concretament, el xef i presentador Marc Ribas visitarà els restaurants Can Rajolet de Bescanó, l’Arrels de Quart i el Girum i La Fàbrica de Girona.

La ruta arrencarà a Can Rajolet, a Bescanó, un establiment on Ribas coneixerà a Roser Nierga, una administrativa que fa tres anys va decidir canviar de feina per dedicar-se a la restauració. Tot seguit, l’equip del programa es desplaçarà fins a Quart per descobrir el restaurant Arrels de Renata Palaghianu, una romanesa molt integrada al territori i amb ganes de fer les delícies dels paladars més exigents.

Per finalitzar el circuit, Joc de cartes visitarà primer el Girum, un restaurant en el qual la seva responsable, Susanna Vila, ha aconseguit triomfar amb una proposta en la qual les verdures del seu hort adquireixen un gran protagonista. El programa acabarà tot degustant el brunch saludable i nutritiu que prepara Eva Cortés a La Fàbrica, situat al carrer de la Llebre, al Barri Vell de la ciutat.

El d’avui serà el cinquè lliurament de la sisena temporada del programa gastronòmic, estrenada el passat 10 d’octubre.