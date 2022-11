Berto Romero ultima una nova sèrie per a Movistar Plus +

Els camins de Berto Romero i Movistar Plus + es tornen a creuar. L’actor, guionista i humorista català, que va triomfar a la plataforma amb Mira lo que has hecho, la comèdia de tres temporades creada per ell mateix i emesa entre 2018 i 2020, ultima els detalls d’un nou projecte de ficció que comptarà novament amb la producció d’El Terrat. Segons una informació del portal Vertele, la nova sèrie ja ho té tot a punt per iniciar el seu rodatge, malgrat i que per ara no es coneix cap detall sobre la seva trama ni l’elenc.

Aquest nou projecte suposa el retorn de Berto Romero a Movistar Plus+ després del comiat, el desembre de l’any passat, del programa Late Motiv, conduït per Andreu Buenafuente i en el qual Romero hi tenia un paper destacat. El late show, estrenat el 2016, es va acomiadar amb polèmica, després que diversos treballadors de la productora denunciessin que des de la plataforma hi havia censura, principalment quan es tractava de gags relacionats amb el partit d’extrema dreta Vox. Berto Romero, amb Buenafuente, continua actualment amb l’adaptació televisiva del seu reeixit espai radiofònic Nadie sabe nada. El format va arribar el passat 18 de juny a HBO Max, fent-se un lloc destacat en l’aposta d’entreteniment de la plataforma.