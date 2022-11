<strong>Josep Pedrerol</strong> es prepara per fer un nou salt professional. A pocs dies del <strong>començament del Mundial de Qatar 2022</strong>, el presentador i director d’‘El chiringuito’ (Mega) ha anunciat aquest dijous que seguirà els passos de Luis Enrique i es convertirà en streamer: «Us diré que la decisió que he pres no ha sigut difícil perquè em ve molt de gust».

«Per parlar amb tu cara a cara. Del que vulguis. Sense embuts. Pregunta el que vulguis i contestaré el que em vingui de gust. Sense filtres i sense obligacions», va assegurar el periodista esportiu en el vídeo que ha penjat aquest dijous al seu compte oficial de Twitter.

Aquí os anuncio mi decisión 👇 pic.twitter.com/eUcsjvl7Sc — Josep Pedrerol (@jpedrerol) 17 de noviembre de 2022

Això sí, Pedrerol també ha posat una condició en la seva nova faceta com a streamer: «Streamaré quan jo vulgui. Quan estigui d’humor. De bon o de mal humor. I si va bé, seguiré. Si no, ho deixaré, perquè som aquí per divertir-nos».

«A més, el Mundial és l’escenari perfecte per començar a streamejar. Ho faré i, com dic, em ve moltíssim de gust. ¿I on? Al millor lloc possible. Al canal de Twitch d’‘El Chiringuito’», va sentenciar Pedrerol, llançant un missatge als seus haters: «He vingut per quedar-me».

Aquesta decisió de Josep Pedrerol potenciarà l’estratègia d’‘El chiringuito’, un dels espais que més estan apostant per les noves plataformes de streaming per informar i entretenir amb continguts esportius. Sumant les dades de Facebook, Twitch i YouTube, el programa de Mega suma més de 7,2 milions de seguidors.

En audiències, el mes d’octubre passat, ‘El Chiringuito de jugones’ va continuar sent el contingut regular més vist de Mega i va ser líder temàtic amb un 4% de quota de pantalla, prop de 200.000 seguidors i més de 700.000 espectadors únics.