El compte enrere per a l’estrena de la temporada final d’Sky rojo a Netflix ja ha començat. La plataforma d’entreteniment ha confirmat que els últims capítols de la seva sèrie original espanyola arribaran al catàleg el divendres 13 de gener. Aquesta tercera i última temporada de la ficció estarà composta per un total de 8 episodis que tenen lloc sis mesos després de la darrera batalla. L’elenc de la sèrie comptarà amb la presència de Rauw Alejandro. El cantant s’incorpora a la tercera i última temporada de la ficció per donar vida a un nou personatge. Sky rojo s’ha convertit en un dels grans èxits recents de la plataforma de pagament a Espanya.