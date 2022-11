La Marató de TV3 va presentar ahir el disc Bum-bum i el llibre La Marató sempre batega que formen part de la campanya de sensibilització i divulgació sobre la salut cardiovascular. El disc, que es posarà a la venda el 27 de novembre i es podrà adquirir amb el Diari de Girona, ha fet rècord de participació d’artistes i en reuneix 185 agrupats en 55 formacions que interpreten 21 temes. Enguany cedeixen la seva veu noms com Antonio José, Morat, Tanxugueiras, Antonio Banderas, Marlena, Lildami, Els Catarres o artistes d’Eufòria. El llibre, que sortirà a la venda dimecres que ve, recull les creacions de 15 il·lustradors per donar a conèixer de més a prop la salut cardiovascular.

El disc, que enguany ha arribat a la 18a edició, es presenta com una història d’històries i en una crònica musical que porta el ritme del batec. La trama del disc es desenvolupa al llarg dels 21 temes on s’hi descriu l’alegria, l’agraïment, la companyia, l’amor, la vitalitat, l’esperança i la vida. «Sentiments i emocions a batecs que mostren com n’és de fràgil la vida. Com en un segon les coses poden canviar radicalment, una vida i tantes altres vides», van concretar.

Pel que fa als 185 artistes que participen del 18è disc de la Marató, hi ha representats diversitat de gèneres. Del pop al rock, del reggae a la rumba, del merengue a l’orquestra simfònica, passant pels ritmes llatins i anglosaxons. Set artistes han gravat per primera vegada en català, Antonio José, Morat, Tanxugueiras, Antonio Banderas, Lexter, Pol Granch i Marlena. Del gruix de 21 temes, 14 són composicions que, per primera vegada, han estat adaptades i enregistrades en català. 16 artistes del fenomen d’èxit de TV3 Eufòria participen de diferent manera en l’àlbum. Per primera vegada s’ha adaptat un tema emblemàtic com Gracias Corazón de Gato Pérez de la mà de Sicus Carbonell i amb la rapejada de Lildami. Banderas interpreta Aquest eclipsi del cor de Bonnie Tyler amb l’actriu gironina Marta Ribera acompanyats per l’Orquestra Simfònica del Teatre del Liceu.