Aquí la tierra travessa el seu millor moment a Televisió Espanyola. Tot i això, l’equip no baixa el ritme i ha decidit reforçar-se amb la incorporació d’un rostre molt conegut pels espectadors. Mario Picazo, encarregat de la informació meteorològica a Telecinco durant més d’una dècada, ha fet el salt a La 1 per compartir els seus coneixements amb l’audiència. Ell mateix s’ha encarregat d’avançar-ho a través de Twitter, detallant quina serà la seva funció com a col·laborador. «Connectaré cada setmana des de Califòrnia per recórrer el món a la recerca de temes relacionats amb el Canvi Climàtic, la Sostenibilitat, Meteorologia, Biodiversitat i molt més. Molt de què parlar. Ens veiem terrícoles!».