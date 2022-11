La sisena temporada d’‘Élite’ manté aquest desenfrenament tan característic que és ja el segell distintiu de la sèrie de Netflix, però també s’atreveix a abordar temes més espinosos, com la violència masclista. És el que pateix el personatge de la Sara (Carmen Arrufat) per part del seu nòvio, el Raúl (Álex Pastrana). De cara a la galeria són una parella d’exitosos ‘influencers’ molt avinguda, però veurem que el que mostren a les xarxes no es correspon amb la realitat, perquè ell fa temps que controla i maltracta la seva nòvia.

¿Com són els seus personatges, la Sara i el Raúl?

Carmen Arrufat: Som una parella d’‘influencers’ i la nostra trama principal és que el meu personatge pateix maltractament. Venim a mostrar que no tot el que s’explica a les xarxes és veritat.

Álex Pastrana: El meu personatge no estudia a Las Encinas. El nostre ganxo en el món dels ‘influencers’ és que venem la imatge de la parella perfecta, però en la realitat és al contrari. El Raúl té una masculinitat tòxica per tots els costats.

La Sara sembla que es menjarà el món, però en realitat està vivint un calvari a casa.

Carmen Arrufat: Totalment. Al principi veus que té uns valors molt poc correctes quan tracta el tema de la Isadora. Però descobreixes que tot el que ella ven és mentida i, a poc a poc, li anirà sortint la veu interior i s’anirà reconstruint. La Sara, durant tota la sèrie, està intentat tapar el que passa per vendre a les xarxes aquesta vida perfecta, perquè és el que els dona menjar.

El Raúl no només exerceix violència física contra la Sara, sinó que la manipula i li controla les amistats.

Álex Pastrana: Hi ha tot el maltractament psicològic que aplica, la llum de gas. No només és violència física, és tot, i és interessant que es vegi.

Carmen Arrufat: La violència física és la punta de l’iceberg. L’important de la nostra trama és que, més que reflectir una realitat i donar exemple, la nostra funció és obrir un debat i fer reflexionar sobre quines coses no estan bé.

¿Creuen que han entrat en la temporada d’‘Élite’ que aborda més temes socials?

Álex Pastrana: Des de la primera temporada ho hem estat fent, però en aquesta hi ha molts temes socials.

Carmen Arrufat: No sé si és la que en té més, però sí que toquen molts temes. De fet, crec que el sexe i les drogues queden més en segon pla.

De tota manera, el sexe és un dels ingredients principals d’‘Élite’. ¿Com encaren aquestes escenes? ¿Ho passen malament o no hi donen importància?

Álex Pastrana: En aquesta temporada el sexe puntual que hi apareix té un pes, un per què, i deixa el personatge d’una manera diferent de com va començar. Això ja et posa en un altre lloc com a actor. A més, el departament d’intimitat ho fa tot senzillíssim.

Carmen Arrufat: El sexe no és només sexe, s’expliquen històries. A part, hem assajat les escenes, hem pactat els moviments, què ens agrada que es vegi i què no... Vas al rodatge ja mentalitzat i es converteix en una cosa molt més senzilla del que sembla.

¿Eren seguidors d’‘Élite’?

Tots dos, a l’uníson: ¡Sí!

Álex Pastrana: Hem anat creixent amb ‘Élite’, com a espectadors i com a actors. Jo era a l’escola d’interpretació quan la van estrenar i va entrar algun amic meu en el repartiment, així que sempre l’he tingut molt present.

Carmen, vostè va tenir un personatge clau en la primera temporada d’una altra sèrie d’adolescents, ‘HIT’. Però era una ficció molt diferent.

Carmen Arrufat: Per molt que les dues siguin sèries d’adolescents, una és una ficció i l’altra era una denúncia molt clara del sistema educatiu. El director es va inspirar en les aules i explicava històries reals.

¿Com eren vostès a classe? Perquè l’Álex ha estudiat uns quants anys, ja que és enginyer.

Álex Pastrana: No era dels populars. A la universitat, a Enginyeria, es tractava de sobreviure. Després també vaig estudiar interpretació a Corazza.

Carmen Arrufat: Jo sempre he sigut molt bona estudiant. ¡Per a mi el primer dia d’escola era el més feliç! A quart de l’ESO, que vaig començar a especialitzar-me en lletres, estava enamorada de les classes. Però també m’agrada molt parlar, així que era una barreja estranya: em posava a primera fila per atendre, m’avenia amb els professors, però també reia molt amb els amics.

¿Sempre van tenir clar que volien ser actors o tenien un pla b? L’Álex, per exemple, tenia l’Enginyeria.

Carmen Arrufat: Jo he volgut ser de tot. M’agrada molt l’art i de petita volia pintar. Després, aspirava a ser ballarina. Em vaig passar molt temps ballant cada dia i he anat a algun conservatori. Vaig fer interpretació des de petita, però projectava el meu futur en el ball, perquè creia que ser actriu era molt complicat. Després vaig fer la pel·lícula ‘La inocencia’ i ja se’m van plantejar més possibilitats de dedicar-me a això. La meva altra carrera somiada hauria sigut relacions internacionals i ara estic estudiant humanitats.

Álex Pastrana: En el meu cas mai m’havia plantejat ser actor. Vaig voler fer Enginyeria perquè em semblava una carrera interessant i amb sortides. No em va agradar i el regal va ser descobrir aquesta passió tardana i, després, poder perseguir-la i estar-hi treballant en el dia d’avui. És molt important trobar la tecla del que t’apassiona.

Les xarxes són molt importants per als seus personatges a ‘Élite’. ¿Què signifiquen per a vostès?

Carmen Arrufat: Tenen una part molt positiva i una altra molt negativa. A mi m’agrada Instagram, crec que és una manera guai de publicitar-se, de fer col·laboracions amb marques que molen, i et dona moltes oportunitats. Per exemple, a mi m’encanta menjar i descobreixo molts restaurants a Instagram. Però és un món molt tòxic que et treu molta energia i molt temps. I hi ha l’odi que pots rebre. Així que s’ha de saber trobar la mesura de les dues coses.

Álex Pastrana: D’una banda, és una eina perquè la utilitzes per promocionar la teva feina. Després hi ha l’ús personal que en fas, com el que deia la Carmen de descobrir coses de menjar, viatges, i fins i tot serveix per veure què fan altres actors. Les parts negatives són els problemes de toxicitat, confondre la realitat amb la fantasia que de vegades aporten les xarxes i la quantitat de temps que hi perds.