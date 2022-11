TVE-1 ha arrencat el seu ‘Telediario’ dient: «És el Mundial de la polèmica per la violació de drets humans a Qatar. Serà difícil separar el que passi dins i fora del terreny de joc». O sigui que els periodistes de TVE tampoc poden fer-se els distrets i han assenyalat –tot i que amb pinzellades breus– la realitat del que passa al pais amfitrió de la Copa del Món de futbol 2022. Televisivament parlant, el tractament i els comentaris al respecte són diferents. Si una cadena ha comprat els drets d’emissió, les veus de denúncia se suavitzen, o són gairebé inexistents. Divendres a La 2 de TVE Jenaro Castro va entrevistar José María García (‘Plano general’) i li va preguntar què li sembla el Mundial. Qui va ser el prodigiós ‘Butanito’ de les ones va contestar: «Un disbarat més gros que aquest no s’ha vist en la història. Si no és pel vil metall no es pot comprendre que se celebri allà». Aquesta pinzellada a TVE, cadena que emet l’esdeveniment, té mèrit. El mateix divendres, pràcticament a la mateixa hora, va ser a ‘La Sexta columna’ on ens van oferir un documental demolidor. Van fer un retrat de Qatar que arrencava advertint: «Estadis de futbol construïts amb sang que han costat la vida, com a mínim, a més de 6.000 treballadors del sud-est asiàtic», i van continuar amb la dissecció dels desviaments que, a base de molts milers de milions de dòlars, han fet que la família reial qatariana s’hagi emportat el campionat, i de passada blanquejant la seva dictadura davant tot el planeta. Diners, negoci, corruptes col·laboradors occidentals –fins i tot algun empresari que s’autoanomena troskista com advertia ahir el nostre director Albert Sáez amb inequívoca intenció– i tot això embolicat en el futbol com a negoci. I sobretot la tele com artefacte d’intoxicació col·lectiva de cara a l’exterior. «Petroli, gas i la cadena Al-Jazeera», assenyalaven en aquest documental com els pilars bàsics de Qatar. Com exemple de l’aniquilament dels drets humans ens van passar el tutorial d’un sociòleg qatarià que, sota el senyal televisiu Memri TV, imparteix allà per a l’aprenentatge dels homes. Ensenya ‘Com pegar-li a la dona sense deixar blaus ni sang’, és a dir, com colpejar-la sense deixar un rastre evident. Davant tot això la resposta occidental és celebrar un gran ‘business show’ televisiu. O sigui, el Mundial ha començat. A disfrutar, nens.