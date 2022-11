El paleta que va posar contra les cordes el banc més gran del món

La increïble vida de Lucio Urtubia, el paleta navarrès que a finals dels anys 70 va posar contra les cordes el banc més poderós dels Estats Units, fa el salt a la ficció audiovisual, amb Juan José Ballesta com a protagonista, a Un hombre de acción, que s’estrenarà a Netflix el 30 de novembre.

La figura d’aquest històric anarquista, mort el juliol del 2020 als 89 anys, ja havia estat objecte d’un documental, Lucio (2007) dirigit per Aitor Arregi i José María Goenaga, diversos llibres i un còmic, El tesoro de Lucio (Mikel Santos, 2018), però no s’havia fet fins ara una pel·lícula de ficció.

«És una història de David contra Goliat o com una puça pot vèncer un elefant», explica el seu director, Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie). «Tendim a pensar que un no pot fer res contra una cosa tan gegant, però això va passar de debò i demostra que de vegades sí, el que és impensable es pot aconseguir», diu el cineasta.

Nascut a la localitat navarresa de Cascante el 1931, Urtubia va realitzar activitats de contraban mentre feia el servei militar i en ser descobert va fugir a França el 1954, on va començar a treballar com a paleta.

El film reflecteix la importància que va tenir a la seva vida conèixer el guerriller antifranquista Quico Sabaté -interpretat per Miki Esparbé-, a qui va allotjar a casa seva a París durant anys i que el va introduir al món dels robatoris i atracaments per aconseguir fons per a la causa.

Amb el temps Urtubia es va especialitzar en la falsificació. A les seves memòries explica que va arribar a proposar al Che Guevara un pla que consistia a enfonsar l’economia dels Estats Units omplint el mercat de dòlars falsos, però el guerriller argentí no se’l va prendre seriosament. El seu cop més gran el va donar a finals dels 70, quan va estafar més de 20 milions de dòlars a l’actual Citibank falsificant xecs de viatge. La recaptació es va destinar a finançar diferents moviments guerrillers a Llatinoamèrica i Europa.