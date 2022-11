El Mundial de futbol 2022 continua generant reaccions amb l’edició més discutida fins a la data per la vulneració dels drets humans que es pateix al país amfitrió. Un dia després que la competició donés el tret de sortida i reunís més de 3 milions d’espectadors a TVE, Ana Rosa Quintana ha abordat aquest dilluns la polèmica entorn d’aquest assumpte.

Al seu editorial, la periodista ha posat el focus en les paraules que va pronunciar l’emir de Qatar durant el seu discurs a la cerimònia inaugural: «Va parlar de diversitat mentre a les llotges gairebé no es veien dones».

Sobre aquest assumpte també s’ha pronunciat Manu Carreño, que ha acudit com a convidat a la taula de debat del magazín matinal: «El vam veure parlant de diversitat; suposo que es referia al fet que uns anaven amb turbant, d’altres amb barba, d’altres amb bigoti, d’altres sense turbant... Aquesta era l’única diversitat». «I només hi va haver una dona que va cantar», ha apuntat Ana Rosa.

Tot seguit, la presentadora ha ampliat el seu punt de vista sobre el Mundial de Qatar. «Els futbolers l’heu de veure i el veureu, però crec que moltes dones no el veurem. Fins i tot dones futboleres», ha comentat abans de rebre la rèplica d’Eduardo Inda: «Dependrà d’on arribi Espanya. Si avança, crec que homes i dones, tots els espanyols, veurem la selecció».

«O, no, perquè hi ha espanyols que pensem que Espanya no hauria de participar en l’emblanquiment d’un país com Qatar», ha assenyalat per la seva part Esther Palomera.

Altres rostres de Telecinco, com Nuria Marín, han lamentat la «hipocresia» d’algunes persones que critiquen l’esdeveniment. «S’està posant tota la lupa en el que fan els artistes i no en els futbolistes. Ja n’hi ha prou d’activismes de sofà. Hi ha molta gent cancel·lant i que després veuran els partits. ¿Això on ens deixa? Em fa una miqueta de ràbia», va assegurar la presentadora de ‘Socialité’.