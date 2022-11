L’assassí en sèrie que volia deixar de fumar amb la hipnosi

Filmin estrena demà els 8 episodis de la segona temporada de la sèrie danesa Cara a cara, creada i dirigida per Christoffer Boe i produïda per la plataforma nòrdica de streaming Viaplay. La sèrie conserva els vímets narratius que van dotar d’identitat la primera temporada -segons assenyala la plataforma catalana en un comunicat- en què un inspector de policia interpretat per Ulrich Thomsen havia d’investigar el suposat suïcidi de la seva filla. Cada episodi, de 30 minuts de durada, estava narrat en temps real, i la sèrie s’estructurava en vuit capítols en què el protagonista es trobava amb un nou personatge cada cop i mantenia una tensa conversa en què a poc a poc se li anaven revelant noves dades relacionades amb la mort de la seva filla.

En aquesta segona temporada és Trine Dyrholm , mare de la víctima, que assumeix el protagonisme en aquesta nova successió d’emocionants set pieces. Dyrholm torna a encarnar la psicòloga Susanne Egholm, fins i tot en dol per la mort de la seva filla, que rep un nou pacient en el que sembla ser una rutinària sessió d’hipnosi amb un home que desitja deixar de fumar. Durant la sessió, el pacient es revela com un assassí en sèrie que cometrà el seu proper crim en breu, per la qual cosa Susanne haurà de mesurar-se en una cursa a contrarellotge per intentar frenar un nou assassinat.