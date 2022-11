Willy Toledo torna a la interpretació. Després d’una llarga etapa com a activista polític, l’actor ha decidit tornar a centrar els seus esforços en què ha estat la seva professió des que era jove i per la qual es va fer conegut a Espanya. D’aquesta manera, el que va ser protagonista de la mítica 7 vidas (Telecinco) ha acceptat un paper secundari a Romancero, la nova sèrie de terror adolescent d’Amazon. A més d’haver protagonitzat accions públiques de reivindicació política, Willy Toledo ja va treballar el 2020 a Los favoritos de Midas, la minisèrie de Netflix creada per Mateo Gil i protagonitzada per Luis Tosar, Marta Belmonte i Carlos Blanco, entre altres.