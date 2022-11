Pocs dies després de desembarcar a Amazon Prime la 17a temporada de La que se avecina, els germans Alberto i Laura Caballero, els seus dos creadors, ja tenen fixada una nova data al calendari. Serà el 30 de desembre quan els directors i guionistes, autors també d’altres grans èxits de la ficció espanyola com El Pueblo o Aquí no hay quien viva, debutaran a Netflix amb Machos alfa, una comèdia sobre quatre homes que ronden la quarantena i que veuen com aquell món patriarcal en el qual van créixer es troba en ple declivi, en part gràcies al moviment feminista.

Fernando Gil (Dos años y un día), Raúl Tejón (Sin límites), Gorka Otxoa (Pagafantas) i Fele Martínez (Abre los ojos) donen vida als quatre protagonistes que exposaran les seves misèries i contradiccions en veure com el seu rol dins d’àmbits com la feina o les seves relacions socials ha perdut aquells privilegis dels quals gaudien pel sol fet d’haver nascut homes, posant en crisi la seva masculinitat. María Hervas (La Guarida), Kira Miró (Servir y proteger), Paula Gallego (Vis a Vis: El Oasis), Raquel Guerrero (Reyes de la noche) i Virginia Rodríguez (Esto no es una cita) completen l’elenc d’una primera temporada de la comèdia que tindrà deu episodis.