<strong>Luis Enrique</strong> no es talla a l’hora de contestar les preguntes dels seus seguidors en les seves retransmissions. A més d’explicar per què <strong>la selecció jugaria completament de vermell</strong>, l’entrenador espanyol no ha dubtat a revelar què va sopar el dia previ a l’estrena d’<strong>Espanya en el Mundial de Qatar 2022</strong> contra Costa Rica: «He sopat sis ous».

«Tres ous durs i tres de ferrats, mongeta tendra, pastanaga, moniato i de postres un iogurt. I els dies prepartit prenem una cerveseta. És un ritual. La veritat és que no es pot tenir una energia millor. Tenim moltes ganes ja de demostrar-ho tot», va afirmar el seleccionador del combinat nacional. Al veure les reaccions que hi estava havent per les seves paraules, Luis Enrique no va dubtar a reafirmar-se en què havia dit uns instants abans: «Sis ous i en més puc menjar al llarg del dia. És un dels aliments amb més nutrients de llarg, i si ja t’assegures que siguin de corral...». «Ens espantem de menjar ous i després veus algú que menja sis ‘petit suisse’ i et quedes tan tranquil. I veus algú esmorzar sis ous, i ¡mare meva! ¡compte!», va defensar el seleccionador sobre aquesta qüestió. És més, Luis Enrique també va parlar d’altres hàbits alimentaris que no tothom comparteix: «Faig un dejuni intermitent quan puc. Abans d’entrenar no menjo res. Faig exercici en dejú i després ja sí que esmorzo».