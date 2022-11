Potser no et sona pel nom, però si per la seva cara. L'actor sud-coreà O Yeong-su va interpretar al jugador 1, Oh Il-*nam, en ‘El joc del calamar’ de Netflix, aquest ancià que ens va entendrir a molts fins que al final la sèrie va fer un gir de guió una miqueta inesperat. D'això ja ha passat més d'un any i poc se sap de la segona temporada del qual és un dels majors èxits de la plataforma de 'streaming'. No obstant això, ara l'intèrpret de 78 anys ha saltat als titulars per una altra raó: la Fiscalia de Corea del Sud l'ha acusat d'un delicte d'abús sexual.

Yeong-su (també escrit Oh Young Soo) es va convertir al gener en el primer sud-coreà a guanyar un Globo d'Or al millor actor de repartiment en una sèrie per la seva interpretació d'un ancià aparentment vulnerable en el 'thriller' distòpic de Netflix. La fama li va arribar sense tenir representant i la seva filla va ser qui el va ajudar a gestionar la gran quantitat de crides i paraments que va rebre després de l'èxit de la sèrie. La policia va tancar el cas, però la Fiscalia va investigar Ara també rep trucades, però per una altra qüestió: una dona l'acusa de fer-li tocaments indeguts. Els fets es remunten a mitjans del 2017 i la víctima els va denunciar al desembre de l'any passat. No obstant això, la policia va tancar el cas a l'abril i no va presentar cap càrrec contra l'actor. En canvi, la Fiscalia del districte de Suwon, al sud de Seül, opina diferent i va reobrir l'assumpte. Aquest dijous el va acusar formalment per conducta sexual inapropiada, però no va ordenar la seva detenció. L'intèrpret nega les acusacions "Només vaig prendre la seva mà per a guiar-me mentre caminàvem per la riba d'un llac. Em vaig disculpar perquè ella va dir que no faria un escàndol per això, però això no significa que jo admeti els càrrecs", ha assegurat Yeong-su a la televisió JTBC. En canvi, el fiscal reitera que hi ha proves suficients per a ser jutjat.