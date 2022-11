Pablo Motos sembla que s’ha donat per al·ludit amb l’última campanya del Ministeri d’Igualtat en la qual es critiquen diferents actituds masclistes que s’han pogut veure a Espanya durant els últims temps tant a internet com a la televisió. Tot i que en cap moment del vídeo s’esmenta Motos ni El Hormiguero –simplement es mostra l’escena en la qual un presentador qualsevol pregunta a una jove entrevistada si utilitza roba interior sexi–, n’ha tingut prou per respondre a Irene Montero que s’havia gastat «un milió d’euros per insultar-lo» i ha negat ser masclista o tractar de forma diferent els homes i les dones.

Després d’això, molts usuaris de xarxes socials s’han preguntat per què es dona per al·ludit si el vídeo no esmenta el seu nom i ell no es considera masclista. Al·leguen que aquesta no és la primera vegada que Motos i el seu programa es veuen embolicats en polèmiques en aquest sentit per preguntes, jocs o cançons que els espectadors han considerat masclistes. Aquestes en són algunes.

La roba interior d’Elsa Pataky

És el moment que ha provocat la polèmica. Quan l’actriu va visitar El Hormigueor el 2016, el presentador li va preguntar si quan dormia utilitzava roba sexi o roba còmoda i, davant la incomoditat de l’entrevistada, va afegir que no era una pregunta íntima, sinó periodística. Pablo Motos va al·legar en la seva resposta a Igualtat que es tractava d’un cas aïllat i que la pregunta es devia a que Pataky era la imatge d’una marca de roba interior. Per això molts usuaris a Twitter s’han dedicat a treure a la llum altres «moments aïllats».

El petó al coll d’Anastacia

Un any després, Pablo Motos va entrevistar Anastacia. La cantant, coneguda internacionalment, va anar al programa per promocionar el seu últim disc, però el que va rebre va ser una tanda d’actituds reprotxables. El presentador li va dir que era molt difícil no enamorar-se d’ella i li va demanar que ballessin junts. De fet, van acabar ballant tan a prop que el presentador va recolzar el seu cap sobre l’espatlla de la cantant malgrat la seva visible incomoditat. No obstant, el moment més masclista va arribar quan el presentador va fer un petó al coll a Anastacia sense previ avís, un gest al qual ella va respondre intentant apartar-lo.

Shakira despullada udolant enmig del mar

Shakira ha arribat a trepitjar el plató d’El Hormiguero en dues ocasions i en cap s’ha salvat d’una entrevista amb connotacions masclistes. En la primera ocasió, la cantant colombiana, que presentava la seva cançó ‘Loba’, va haver d’aguantar que Pablo motos li digués: «T’imaginat banyant-te despullada al mar, menjant carn crua i udolant». Però és que la segona vegada que hi va anar, Motos va evitar preguntar-li per la seva carrera o per la seva música per centrar-se en la seva relació amb Gerard Piqué: què li havia agradat d’ell, com era com a mare i com compaginava el treball amb la maternitat, un tema que en molt poques ocasions es pregunta al pare dels nens. És a dir, malgrat tenir una artista reconeguda internacionalment, amb la cançó més exitosa de tot el segle XXI (‘Hips don’t lie’) va preferir fer preguntes sobre la seva maternitat en lloc de la seva carrera.

‘Las chicas del cable’ i el ‘perreo’

Ana Fernández, Blanca Suárez, Maggie Civantos i Nadia de Santiago van anar a El Hormiguero per parlar sobre Las chicas del cable, una sèrie que narra com les operadores van obrir el camí per a la incorporació laboral de la dona. En canvi, van rebre preguntes com si sabien ‘perrear’ o amb quin actor de Hollywood gravarien una escena de llit. Posteriorment, l’actriu Maggie Civantos va reconèixer que s’havia sentit ofesa pels comentaris del presentador d’Antena 3 i fins i tot Netflix, la plataforma en la qual es pot veure la sèrie, va contestar amb un vídeo a Twitter.

Anna Ivanovic, ‘la més sexi’, i Novak Djokovic, ‘el més divertit’.

Sembla que quan més es noten els comentaris masclistes és quan hi ha un home i una dona entrevistats i es pot veure a simple vista com a ella li fan preguntes sobre el seu cos i la seva sensualitat i a ell sobre la seva carrera. Això és el que va passar quan van acudir a El Hormiguero els tennistes Anna Ivanovic i Novak Djokovic, amics des de la infància. Pablo Motos va escalfar motors dient que havia fet parlar en espanyol Ivanovic només per escoltar la seva «sensual veu» i no va dubtar a reconèixer que buscava fotos seves a Google per compartir-les. Motos va continuar dient: «A Espanya, si un nen i una nena juguen a tennis significa que al nen li agrada nena i que ell [Djojovic] és el més divertit, però tu ets la més sexi del circuit», un comentari davant el qual Ivanovic va respondre, molt incòmoda, que preferia que la reconeguessin pel seu joc. Per descomptat, aquestes preguntes no van ser igual cap a Djokovic.

El petó a Alessandra Ambrosio

Igual que amb Shakira, Pablo Motos va tenir l’oportunitat d’entrevistar Alessandra Ambrossio el 2016, una supermodel que aquell any havia guanyat més de cinc milions d’euros. Li podria haver preguntat per tot això, però, en canvi, va decidir preguntar per la seva maternitat, per quants dies de la setmana veia els seus fills, per com mantenia els pits i el seu cul ferms i per tòpics sexistes com per què a les dones els agrada emprovar-se sabates. Però aquella vegada el presentador va anar més lluny: va organitzar un joc –perquè ell és «el director del programa»– que li va donar l’oportunitat de fer un petó a la model «sense voler».

El cul de Mónica Naranjo

«Si jo tingués el cul així faria el programa d’esquena», li va dir a la cantant poc després de començar l’entrevista, centrada en el físic de Naranjo en lloc del seu últim treball. De fet, el presentador va acabar tocant i besant les natges de la cantant.

1. Le tocó el culo a Mónica Naranjo y no sólo eso, decidió darle un beso alegando: “esto yo lo hago por el interés periodístico”. Asqueroso cuanto menos pic.twitter.com/eri9tpdr41 — Miry ✨ (@itsmiryg) 25 de noviembre de 2022

La incomoditat de Charlize Theron

Les actrius Charlize Theron i Kristen Stewart també van have de suportar moments incòmodes a El Hormiguero. Stewart ja sabia al que s’enfrontava, perquè anys abans, quan va assistir-hi per presentar una pel·lícula de la saga Crepuscle, va haver de respondre incòmodes preguntes sobre un dels seus vestits, però Theron no en tenia ni idea. A l’actriu la van posar música sensual cada vegada que parlava i li van demanar que ballés. Anys després va confessar que s’havia sentit molt incòmoda en el programa: «Em van posar música sexi i em van demanar que ballés. Ho vaig fer per agradar a tothom, però el que va passar després em va descol·locar completament, eren jocs de química de sisè de primària. Quan vaig veure que posaven sobre la taula els jocs de química vaig pensar que era una broma, però no. No entenia res».

Una obsessió amb els pits i el físic de les dones

A la cantant Virginia Maestro, Motos li va comentar que amb l’escot que portava «no podia mirar-la als ulls». A la presentadora Pilar Rubio li va preguntar si no li preocupava que li caiguessin els pits per sortir a córrer massa. Aprofitant que a la humorista Anna Simón li va saltar un botó de la camisa, va posar el moment a càmera lenta diverses vegades amb el focus centrat en els pits. A la presentadora del telenotícies Mónica Carrillo li va comentar que era un mite eròtic i que de vegades veia l’informatiu sense volum només per veure-la a ella. A la model Alba Carrillo li va preguntar com mantenia el seu cos. Va intentar besar la cantant Chenoa sense consentiment. Quan Miley Cyrus tenia només 17 anys, li va comentar com havia canviat el seu cos d’una manera que a la noia, llavors menor, li va resultar incòmoda. El programa, fins i tot, va produir una cançó en honor als pits i els culs.

Biquinis per pujar pulsacions

A més d’entrevistes a dones centrades en el seu físic, comentaris incòmodes a menors, petons sense consentiment i una ingent quantitat d’atenció a pits i culs, el presentador del programa organitza jocs bastant reprotxables que consoliden els estereotips sexistes. Per exemple, a l’actor Imanol Arias li va registrar el pols mentre ballava una dona en biquini per veure si li pujava. En una altra ocasió va agafar diverses mares i els va fer olorar diferents bolquers utilitzats perquè esbrinessin quin era el dels seus fills. Mai s’ha fet aquest joc amb pares.

Una polèmica que ve de lluny

Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) 26 de noviembre de 2022

Amb tots aquests exemples que han portat a col·lació els usuaris a les xarxes socials, han volgut donar a entendre que el cas d’Elsa Pataky, el que suposadament representa l’anunci del Ministeri d’Igualtat, no és un cas aïllat, com va dir el presentador en la seva resposta a Montero, sinó que les acusacions de masclisme, cosificació i perpetuació dels estereotips masclistes en el programa ja fa anys que es produeixen. De fet, algunes convidades, com Maggie Civantos, Alba Carrillo i Virginia Maestro, es van queixar a les seves xarxes i davant els mitjans per la incomoditat i l’assetjament que havien sentit a El Hormiguero a causa del masclisme.