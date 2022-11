Els Premis Feroz, atorgats per l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya (AICE), ja tenen candidats al llop daurat. Autodefensa, la nova sèrie original de Filmin de Berta Prieto, Belén Barenys i Miguel Ángel Blanca (Magaluf Ghost Town), ha estat nominada en les categories «Millor Sèrie de Comèdia» i «Millor Guió», la qual cosa la posiciona com una de les grans estrenes de l’any. La cerimònia tindrà lloc el 28 de gener de 2023 a Saragossa. Els 5 primers episodis de la sèrie s’estrenaran a la plataforma aquest pròxim dimarts i els 5 següents el 6 de desembre. Autodefensa està formada per 10 episodis de diferent durada, entre 10 i 20 minuts.