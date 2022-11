Entre els 185 artistes que participen aquest any en el disc de La Marató, en el qual debuta Antonio Banderas i les Tanxugueiras i repeteix, per tercera vegada,<strong> Pablo López,</strong> no podien faltar els 16 concursants d’aquest fenomen televisiu i musical en el qual s’ha convertit ‘Eufòria’. Com Cesc <strong>Triquell,</strong> el segon classificat, que durant tota la competició va demostrar que té, a més de talent, una gran personalitat.

En el disc d’aquesta edició, el cantant de Sant Quirze del Vallès participa amb tots els seus companys amb el tema ‘Vivir mi vida’, en castellà, mantenint l’esperit del ‘talent’, que es canta simultàniament en català, anglès i castellà, i un ‘medley’ d’Elton John, ‘Cold heart’, a duo amb Núria, la tercera classificada.

La participació en el disc de La Marató és molt especial per al cantant, ja que ha crescut amb el record del seu avi quan va fer de cor a Montserrat Caballé i a la seva filla Montserrat Martí per a la cançó ‘Seràs en el meu cor’,que formava part en el de l’edició del 2010. «Des d’aquell moment he estat molt vinculat emocionalment a aquest projecte i els mix d’artistes que s’hi feien. El projecte per si sol el trobava molt maco. Aquest any, per les circumstàncies, hi he pogut participar i és un orgull», assegura.

Tornar a cantar amb els seus companys ha suposat també reviure aquells moments tan feliços viscuts en el ‘talent’: «Ha sigut molt ‘guai’, perquè és un gran tema. És com un tipus de ‘medley’ de temes d’Elton John, que va sortir fa un anys, i n’hem fet una reinterpretació que tampoc canvia gaire de l’original, però té una aura molt ‘guai’. I ens ho hem passat molt bé fent-ho. Al final, sigui com sigui la música, estem aquí per ajudar que el projecte sigui gran», recorda l’artista, que actualment està treballant en el seu àlbum.

El fet de poder participar precisament en aquesta edició té per a ell un valor especial: «A més, aquest any, la causa, que són les cardiopaties, va molt relacionada amb una cardiopatia que té el meu germà, de manera que sento un vincle molt més estret. Trobo que la causa em toca més i m’he emocionat», revela l’artista que té més imatge ‘malote’ en el ‘talent’, tot i que no pot amagar la seva sensibilitat.