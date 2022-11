El inmortal, la sèrie original de Movistar+ protagonitzada per Álex García i basada en la vida del líder de la banda Los Miami que va operar al Madrid dels anys 90, ha renovat per una segona temporada, segons ha confirmat la plataforma. Menys d’un mes després de la seva estrena, el 27 d’octubre passat, la primera temporada està entre les tres sèries més vistes de l’any i els primers dies, sis de cada deu espectadors que la van començar, la van completar, segons la companyia. Creada per José Manuel Lorenzo, dirigida per David Ulloa i Rafa Montesinos i escrita per Diego Sotelo i David Moreno, el rodatge de la segona temporada tindrà lloc «al llarg del 2023».