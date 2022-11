Estava la reportera volant Andrea Ropero (‘El intermedio’, La Sexta) seguint un míting d’Ayuso i Feijóo al poliesportiu Magariños de Madrid, quan de sobte es va trobar amb una dama molt bonica, molt ben vestida, i fins i tot amb pamela, que va dir ser la padrina d’un casament que s’estava celebrant allà, segurament a l’església de l’Esperit Sant veïna al poliesportiu.

I en vista que els polítics del PP no li feien cas ni contestaven les seves preguntes, l’Andrea va optar per xerrar una estona amb la padrina. ¡Ah! La dama estava excitadíssima. Però no pel casament que estava apadrinant, si no per la irrefrenable passió que sent per la presidenta de Madrid. Tant és així que es va desentendre de la cerimònia nupcial, se’n va anar directa a Ayuso i va aconseguir fer-se un gloriós ‘selfie’ que la va posar contentíssima. L’Andrea, meravellada, li va preguntar: «Per a vostè què és més important: ¿el casament o la foto amb Ayuso?». I la padrina va contestar: «¡La foto, la foto! Ho sento molt pel nòvio, però... En fi, ¡visca els nuvis i visca Ayuso!». ¡Ahh! Que prengui nota la reportera Andrea d’aquesta situació tan il·lustrativa: si vol que Ayuso li faci cas i atengui les seves preguntes, posi’s pamela i vesteixi’s de padrina de casament fi. Èxit segur.

IGLESIAS: PARLO PER ELLES .– Diu Risto Mejide (‘Todo es mentira’, Cuatro) que malgrat que a Unides Podem hi ha una secretària general, una secretària d’organització, una secretària d’acció de govern i una candidata designada, o sigui, malgrat ser totes dones, resulta que cada vegada que hi ha un embolic l’única veu autoritzada per parlar és... «La d’ell, la del mascle, la de l’emèrit de Podem...¡la de Pablo Iglesias!». I per ressaltar aquest esdeveniment, tan viril, Risto ha manat que totes les al·locucions de les seves col·laboradores siguin versionades amb veu masculina. ¡Ahh! Ha sigut un notable cop televisiu. Mariló Montero, per exemple, ens parlava, però no amb la seva veu sinó amb la veu inserida d’algun company del programa. Ens mirava, movia els llavis, però el so que ens arribava era el d’un tio. Consideren a ‘Todo es mentira’ que Iglesias ha pervertit l’esperit d’aquella pel·lícula de Pedro Almodóvar, titulada ‘Hable amb ella’, fagocitant-la i transformant-la en ‘Parlo per elles’, que és una manera de parlar ben diferent.