Els anuncis de publicitat de joguines no podran, a partir de demà, presentar a les nenes amb una imatge sexualitzada ni rols de gènere amb l'entrada en vigor del codi deontològic sobre la publicitat no sexista de joguines signat pel Ministeri de Consum amb l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ) i Autocontrol. Així, la publicitat de nova producció haurà d'evitar que s'associï a les nenes amb activitats relacionades amb la cura, treball domèstic o bellesa i als nens amb l'acció, l'activitat física o la tecnologia.

El nou codi d'autoregulació, que substitueix al de 2005, és un acord entre el Govern i el sector publicitari i jogueter en virtut del qual no es produiran anuncis que utilitzin de manera discriminatòria o vexatòria la imatge de les nenes en els anuncis dirigits a menors. L'objectiu és que els espots de joguines siguin més igualitaris, veraços i constructius, aspectes fonamentals per a la protecció i desenvolupament de la infància.

El codi està compost per 64 normes deontològiques que hauran de respectar-se en el desenvolupament, execució i difusió de les campanyes i missatges publicitaris dirigits a menors de 15 anys, amb especial atenció a la franja de 0 a 7 anys per la seva major vulnerabilitat.

Entre les seves novetats, destaquen les mesures destinades a promoure i fomentar una imatge plural, igualitària i lliure d'estereotips dels menors. Per això, es prohibirà la caracterització de les nenes amb connotacions sexuals i s'evitarà l'associació exclusiva de joguines que reprodueixin rols, per exemple, de cura, treball domèstic o bellesa amb elles, i d'acció, activitat física o tecnologia amb els nens.

A més, no es presentaran les joguines amb la indicació expressa o tàcita que són per a un sexe o altre ni es faran associacions de colors (com el rosa per a les nenes, i el blau, per als nens). Els anuncis tractaran també d'utilitzar el llenguatge inclusiu i presentar models positius a seguir per a estimular un consum saludable, responsable i sostenible.

Una altra de les novetats del codi és que les comunicacions comercials hauran de descriure el producte de manera comprensible i clara per als menors. Així mateix, presentaran les aptituds que els productes són capaços de fomentar en els menors i que són claus per al seu creixement com la creativitat, el desenvolupament físic i intel·lectual, la sociabilitat o l'empatia.

De manera paral·lela, i amb l'objectiu d'oferir una informació veraç i addicional sobre les característiques dels jocs i joguines, els anuncis audiovisuals hauran d'incorporar una sèrie de pictogrames que aclareixin gràficament qüestions relatives al muntatge, preu o necessitats tècniques.

Els pictogrames tindran una grandària que ocupi, almenys, un 7% de la pantalla, hauran d'estar situats en la part superior esquerra de la mateixa sempre que sigui possible i duraran, com a mínim, dos segons.

ALTRES COMPROMISOS DE LA INDÚSTRIA

Amb el propòsit d'evitar falses expectatives, el sector de la joguina es compromet també a garantir que les presentacions escrites, sonores i visuals dels productes siguin fidels a la realitat i no confonguin als menors sobre les característiques del producte promocionat o les seves prestacions. Per a això, evitaran intercalar en els anuncis imatges reals i de ficció animada, o juxtaposició de totes dues sense una diferenciació clara entre elles.

A més, en aquells anuncis en els quals es representin joguines de caràcter estàtic en moviment, s'haurà d'apreciar clarament que aquest desplaçament es produeix per l'aportació mecànica d'una mà o similar.

També es regularà l'aparició en la publicitat de joguines de personatges que gaudeixin de popularitat entre el públic infantil com a presentadors o participants en programes de televisió, personatges reals o ficticis de pel·lícules o sèries, personatges del món esportiu o musical o influencers.

Així mateix, els anuncis no suggeriran que les persones adultes que ofereixen les joguines promocionades són millors o més generoses, ni relacionaran l'adquisició del producte amb un major afecte o acceptació social cap al menor, ni incitaran a l'acumulació compulsiva de joguines.

El nou codi d'autoregulació inclou també un apartat relatiu a la publicitat de joguines a Internet. En ella, es prohibeix expressament la publicitat dirigida a través dels dispositius mòbils a menors de 14 anys. També s'estableix com a obligatori que, quan s'utilitzin aplicacions o jocs amb finalitats de comunicació comercial, s'inclogui l'edat recomanada de la persona destinatària.