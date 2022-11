Jaume Figueras rebrà el Premi Gaudí d’Honor 2023

La junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català ha decidit distingir Jaume Figueras (Barcelona, 1940) amb el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2023. L’entitat destaca del director i presentador de l’històric programa Cinema 3 de TV3 la seva importància com a cronista de cinema, a través de la qual «ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques del país», i la «visió lliure i apassionada com a programador i artífex d’un circuit de cinemes», sense la qual l’Escola de Barcelona no hauria existit. Figueras rep el guardó amb una «doble sorpresa i agraïment», després d’estar present a la vida «dels cinèfils durant tants anys». «Estan farts de veure’m, per això me l’han donat», bromejava ahir.

El director i presentador considera que està «fora de la circulació» actualment, un fet que fa que rebi el Premi d’Honor amb més il·lusió. Creu que li arriba, a més, en un moment dolç del cinema català, amb dones directores que han fet una aportació al sector «molt important». «Fa falta més indústria i més diners, però talent en sobra, aquest any sobretot», assevera. Per això, es mostra «optimista» però «prudent». Jaume Figueras rebrà el guardó honorífic en el marc de la gala dels Premis Gaudí, que tindrà lloc el diumenge 22 de gener a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).