Netflix ha posat data per a l’estrena d’un dels seus projectes més esperats per al pròxim 2023. La plataforma ha confirmat que La chica de la nieve s’estrena el 27 de gener. El thriller basat en la novel·la de Javier Castillo es mou a la Màlaga del 2010, concretament a la Cavalcada dels Reis Mags. Aquest dia esdevé un autèntic malson per a la família d’Amaya. La nena desapareix entre la multitud sense deixar rastre, per la qual cosa comença una carrera a contrarellotge per trobar el seu parador. La inspectora Millán, encarnada per Aixa Villagrán, es posa al capdavant del cas, que també està sent investigat per Miren, una periodista en pràctiques (Milena Smit), i el seu company Eduardo (José Coronado).