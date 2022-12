Els Premis el Temps de les Arts distingeixen talent i creativitat

Els Premis el Temps de les Arts, la iniciativa per a reconèixer el talent de nous creadors i estimular la innovació artística i cultural de tots els Països Catalans, ja té els guanyadors d’enguany. Són set, i es van fer publics aquest passat dimarts a la nit amb un film dirigit per Lluís Danés. Els guardons es van lliurar el mateix dimarts a la nit a l’Ateneu Barcelonès.

El grafit Fashion victims (Nacho Magro Huertas), els àlbums Carneriana (David Alegret i Rubén Fernández) i La mida (Anna Andreu), el film Ciutat Dormitori (Contenidos Superfluos) i el projecte arquitectònic Jardí portàtil: Arca de convivència (Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño) figuren entre els guanyadors dels II premis Temps de les Arts. En aquesta segona edició, els guardons també han distingit el festival A Cel Obert i l’audiovisual Brutal moods (Marta Bisbal Torres). El primer accèssit ha estat per a Abans el llenguatge, de Nora Ancarola i Aida Boix, i dos segons accèssits a Passenger tales, de Núria Prieto, i Cel·luloide despentinat, d’Antoni Pinet.

En la categoria d'Arts Visuals, el principal guardó es va atorgar al grafit Fashion Victims, del valencià Nacho Magro Huertas. Es tracta, segons el jurat, d’«un projecte independent de creació a l’espai molt ben formalitzat i equilibrat entre la idea i la forma».

Respecte al premi de música clàssica, el guanyador és el projecte Carneriana, presentat per David Alegret i Rubén Fernández, i Breaking Bach, de Carles Marigó, ha obtingut el primer accèssit, seguit per Robert Gerhard: vocal folksongs.

La categoria de música popular ha estat per a l’àlbum La mida, presentat per Anna Andreu i Marina Arrufat, del qual destaquen la «qualitat vocàlica i la personalitat del fraseig», i N340, de David Carboneras, i Rap d ‘arrel, han obtingut el primer i el segon accèssit, respectivament. Ciutat dormitori, de Continguts Supèrflus, un film sobre el cementiri de Montjuïc de Barcelona, ​​ha aconseguit el premi d’arts escèniques, i La mala dicció, de l’Associació Artística Indi Gest, ha aconseguit el primer accèssit, mentre que El gegant del pi, d’Amici Miei Producciones i Sabates Noves, de Tian Gombau-L’Home Dibuixat, el segon.

A la categoria d’arquitectura ha guanyat Jardí Portàtil: Arca de convivència, presentat per Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño, mentre que el primer accèssit ha estat per a Escola Arimunani, d’Aulets Arquitectes i Aixopluc Architectures, i un segon accèssit ha estat per a Escola la Mar Bella, de Sumo Arquitectes.

La categoria de patrimoni ha estat per a Festival a Cel Obertde l’Associació a Cel Obert, i el primer accèssit per a Càntut, cançons de tradició oral, d’Alter Sinergies, i els segons accèssits per a Els català, fotògrafs d ‘un segle, presentat pel Museu d’Història de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya.