TV-3 es va apuntar un punt la temporada passada amb <strong>‘Eufòria’,</strong> el concurs musical que va arrasar en audiències tot i que Josep Maria Mainat anunciés una demanda judicial pels seus paral·lelismes amb ‘OT’. El ‘talent show’ es va convertir en fenomen entre el públic infantil i juvenil (el 75% dels espectadors de la seva segona semifinal estaven a la franja dels 4 als 12 anys) i normalitzava la diversitat a través dels seus participants i servia per crear referents en català per als adolescents. El seu èxit ha servit perquè alguns dels seus participants es vagin llaurant una carrera dins i fora de la música (Edu s’ha convertit en reporter de l’informatiu infantil del SX3 ‘Info K’) i perquè TV-3 hagi decidit apostar per un ‘spin-off, dedicat al món del ball, ‘Eufòria dance’, que arriba aquest divendres 2 de desembre (22.05 hores) i que constarà de quatre entregues.

Presentat per una de les ‘coaches’ del concurs original, <strong>Carol Rovira</strong>, el nou xou és una competició de joves professionals de la dansa que aspiren a entrar al cos de ball de la segona temporada d’‘Eufòria’, que TV-3 estrenarà en els pròxims mesos. La primera entrega, la d’aquest divendres, ensenyarà el procés de càsting al qual es van inscriure més de 750 ballarins. Només 30 van ser convocats de manera presencial. D’ells sortiran els 30 finalistes que entraran a ‘Eufòria dance’.

Proves eliminatòries

Els escollits s’enfrontaran a partir de llavors a diferents proves eliminatòries dirigides pel coreògraf del programa, Albert Sala, que exercirà també com a cap del jurat. Dedicat des de fa anys a la dansa, Sala ha treballat per a xous de la televisió espanyola, francesa, britànica i holandesa com a ‘Factor X UK’, ‘Dancing with the Stars’ i ‘So you think you can dance’, entre d’altres.

Al seu costat hi haurà Aina Casanovas, ‘coach’ de coreografia que ha treballat en ‘Eufòria’ i com a ballarina del grup SP3 del Club Super3. El jurat el completaran Marta Tomasa, coreògrafa, actriu de teatre i de televisió que ha participat en musicals com ara ‘Fama’, ‘Hair’ i ‘Grease’ i en diverses òperes del Liceu; i Sandra Granada, directora de l’acadèmia Quality Dance Studio i jurat en concursos de dansa urbana.

El repte que tenen els supervivents de la competició serà defensar les coreografies demostrant que saben tant brillar en solitari com treballar en equip, mentre sonen ‘medleys’ interpretats pels concursants d’‘Eufòria’. En aquesta fase, en un primer programa seran eliminats 10 participants i, la següent setmana, quatre més.

Així, només 16 dels ballarins arribaran a la final, en la qual sortiran seleccionats els 12 guanyadors: sis noies i sis nois als quals l’audiència podrà conèixer més en profunditat en aquest últim programa i que acompanyaran amb els seus balls els cantants que participin en les segona temporada d’‘Eufòria’.

Per acompanyar les emissions setmanals d’‘Eufòria dance’, TV-3 completarà les nits dels divendres amb una pel·lícula musical. Aquesta setmana és el torn de ‘Fama’ i la següent, de ‘Dirty dancing’.