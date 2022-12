La sèrie Wednesday (coneguda com a Dimecres en català) es va convertir aquest passat dimarts en la producció en anglès més vista en una sola setmana de la història de Netflix acumulant 341,2 milions d’hores de visualització, superant així la quarta temporada de Stranger Things, que comptava amb 335. Segons les dades internes de la plataforma nord-americana, aquesta sèrie de misteri sobrenatural basada en la macabra filla de la Família Addams, i protagonitzada per Jenna Ortega, es va erigir en el títol televisiu en anglès més reproduït si només es tenen en compte els registres per setmana.

Per la seva banda, El juego del calamar té el rècord històric de Netflix amb 571,76 milions d’hores vistes la setmana del 27 de setembre al 3 d’octubre del 2021. El fenomen coreà també va estar dues setmanes més per sobre dels 400 milions d’hores. Sota la direcció del cineasta Tim Burton, Wednesday va millorar la marca d’altres sèries com Dahmer, de Ryan Murphy, que en el seu millor moment va aconseguir 300 milions d’hores de visualització setmanal.