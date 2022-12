Els comentaris de Pablo Motos estan fent parlar, aquests dies. La polèmica pel seu to masclista està servida. De fet, el programa de TV3 Polònia n'ha fet una paròdia que s'ha fet viral a les xarxes socials. 'No sóc masclista, ni feminista, no veig etiquetes, només els teus pits', diu la cançó, versionada dels Backstreet Boys, 'I Want It That Way'.