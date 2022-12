«El asesino de la baraja», un «true crime» amb segell de Carles Porta

Ahir a la nit, TV3 emetia el segon capítol d’El cas de Febamar i l’últim de reposició de les quatre entregues d’El crim de la Guàrdia Urbana: la versió del jurat, amb què Crims acomiadava la seva reeixida temporada (amb audiències de fins a un 25% de quota), però els amants del gènere del true crime tenen una altra cita aquesta nit (23 h), a La 1 de Televisió Espanyola, amb l’estrena El asesino de la baraja, la nova sèrie documental original de RTVE Play. Aquesta nova mostra del gènere segueix, pas a pas, la investigació realitzada per caçar un assassí en sèrie que va atemorir Madrid el 2003. Els tres capítols, de 45 minuts, s’estrenaran també a RTVE Play, la plataforma de continguts i directes de RTVE.

Produïda per RTVE en col·laboració amb Goroka, El asesino de la baraja ha comptat amb la producció executiva, i l’indubtable segell, del periodista Carles Porta. Es tracta d’un relat trepidant que s’articula a través d’entrevistes fetes als qui, en el seu dia, van formar part d’una manera o altra d’aquesta història. Amb això ofereixen el seu testimoni els investigadors de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els periodistes de successos que van seguir minuciosament el cas, així com advocats i les víctimes que van poder sobreviure als atacs. També es compta amb la presència especial del criminòleg Vicente Garrido, que fa de perfilador criminal per aconseguir dibuixar la ment del criminal.

La història que s’explica, amb un estil molt cinematogràfic, va ser la dels crims en sèrie ocorreguts a Madrid, durant els set primers mesos de l’any 2003, que van portar de corcoll tant a la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil, perquè no aconseguien trobar l’assassí. A més d’anar relatant com es desenvolupava el treball policial, la docusèrie posa el seu focus en com, paral·lelament a la investigació, els mitjans de comunicació van crear un monstre que només va fer incrementar el terror entre la població madrilenya.