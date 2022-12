Shine Iberia fa un pas més en plena polèmica per les declaracions de Patricia Conde. La productora de Masterchef Celebrity ha enviat un burofax a la presentadora i actriu en què l’amenaça d’iniciar accions legals si no «rectifica i es disculpa» per les seves acusacions contra el format culinari, segons han informat fonts de la companyia a l’agència Efe . «Pel que fa a Shine Iberia, i al marge de les mesures que decideixin adoptar els seus companys d’edició, se li ha enviat un burofax a Patricia, i adoptarem mesures legals si no rectifica i es disculpa», afirmen les esmentades font.

Aquest nou pas de Shine Iberia es produeix després que la productora emetés un breu però contundent comunicat per defensar-se i desmentir les paraules de l’actriu i presentadora. A l’escrit, la productora «lamenta i nega les acusacions abocades per Patrícia Conde cap a l’equip del programa així com cap a la resta dels concursants de l’última edició de MasterChef Celebrity. «Comentaris incerts que atempten contra l’honor de totes les persones involucrades a la producció», finalitzava. Aquesta acció també té lloc després que Bosch, marca d’electrodomèstics patrocinadora del talent culinari de TVE, hagi desmentit la versió de Samantha Vallejo-Nágera sobre l’incident que va tenir Patricia Conde amb el seu forn a la primera prova de la final.