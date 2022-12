«Alcarràs» arriba a Reykjavík aspirant a tres premis europeus

Alcarràs busca tornar a fer història aquest vespre a Reykjavík on hi arriba per endur-se un dels tres premis de la 35a edició dels Premis Europeus de Cinema. La cinta de Carla Simón és la primera en català que aspira a l’estatueta de millor pel·lícula i també pot emportar-se la de millor guió juntament amb Arnau Vilaró i el premi dels universitaris.

El film distingit amb l’Ós d’Or a Berlín és una de les cinc nominades a millor pel·lícula dels guardons de l’Acadèmia de Cinema Europeu (EFA). El film es converteix, així, en el primer rodat en català que pot emportar-se el màxim guardó del cinema europeu. Les pel·lícules Close, de Lukas Dhont; Corsage, de Marie Kreutzer; Holy spider, d’Ali Abbasi; i Triangle of sadness, de Ruben Östlund seran les seves competidores.

Alcarràs també està nominada al millor guió, on Carla Simón i Arnau Vilaró s’enfronten amb Kenneth Branagh per Belfast; a més de les pel·lícules que també li disputen la categoria principal, Close, Holy spider i Triangle of sadness. En referència al Premi Universitari del Cine Europeu, l’hauran de decidir estudiants de diferents universitats de la Unió Europea.

No és el primer cop que Carla Simón opta als Premis Europeus de Cinema. La seva primera pel·lícula, Estiu 1993, va estar nominada en la categoria d’European Discovery, un premi que s’entrega des del 2011 i que reconeix la millor òpera prima europea de l’any. Lady Macbeth, de William Oldroyd, es va endur finalment l’estatueta, que en altres edicions han guanyat films catalans com 10.000 km de Carlos Marqués-Marcet, o La plaga, de Neus Ballús.

Alcarràs, que es troba immers també en la lluita per passar el primer tall dels Òscars, no és l’únic candidat català de la gala. També hi haurà El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que hi competeix com a millor comèdia. Els guardons també han nominat Penélope Cruz com a millor actriu pel seu paper a Madres paralelas.