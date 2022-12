Cristina Pardo i Dani Mateo passaran el cap d’any a laSexta

laSexta també repetirà estratègia en la retransmissió de les campanades. La cadena d’Atresmedia manté els presentadors Cristina Pardo i Dani Mateo per acompanyar els espectadors en el comiat del 2022 i donar la benvinguda al 2023.

D’aquesta manera, Pardo conduirà per setè any consecutiu les campanades de laSexta, consolidant-se com la cara del canal que més vegades ha exercit aquesta tasca.

Per la seva banda, el català Dani Mateo es menjarà en antena el raïm per segona vegada després de la seva estrena l’any 2021 amb un cridaner vestit rosa en forma de mico amb pedreria i escot pronunciat.

Els presentadors dels programes Más val tarde i Zapeando repeteixen al capdavant de les campanades de laSexta després d’aconseguir l’any passat un 5,8% i 1.156.000 espectadors de mitjana, les més vistes des del 2017.

De fet, Pardo i Mateo es va quedar a una dècima i 15.000 televidents de superar les dades que va recollir Telecinco amb Carlos Sobera i Paz Padilla des de Vejer de la Frontera (5,9% i 1.171.000).

Dani Mateo i Cristina Pardo s’hauran d’enfrontar junts per segona vegada a les Campanades en un any amb importants i històrics canvis a les altres cadenes de la competència.

Per primera vegada en 17 anys, Anne Igartiburu no acomiadarà l’any des de la Puerta del Sol per als espectadors de TVE, cedint el testimoni a Los Morancos i Ana Obregón.

Per la seva banda, Mediaset confia en Risto Mejide i Mariló Montero per a les seves campanades, mentre que Antena 3 buscarà consolidar el seu lideratge en aquesta retransmissió apostant, tret de sorpresa d’última hora, a la dupla Cristina Pedroche i Alberto Chicote per vuitè any consecutiu. L’any passat, la cadena principal d’Atresmedia va arrasar amb 6.355.000 espectadors i un 33,7% de share durant la nit de cap d’any.